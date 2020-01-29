توقعات الأبراج : الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني 2020

2020/01/29 | 03:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني 2020: الحمل 21 آذار – 19 نيسان عزيزي برج الحمل،ابدأ بتخفيف الأثقال عن كاهلك، وإلا فسوف تستمر المصاعب في الزيادة.يجب أن تصل إلى استراتيجية في التعامل مع التحديات المهنية والخاصة بدون إضاعة الكثير من الطاقة في […]

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