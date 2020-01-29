فيتنام تعلن إطلاق نسختها الخاصة من شبكة 5 جي

2020/01/29 | 03:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة أثارت دهشة الخبراء، أعلنت أكبر شركة اتصالات في فيتنام عن خطتها لإطلاق نسختها الخاصة من شبكات 5 جي في حزيران 2020.

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