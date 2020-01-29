الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فايروس كورونا إلى 125 شخصا

2020/01/29 | 03:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد بمقاطعة هوبي الصينية، بمقدار الربع خلال الـ 24 ساعة الماضية، من 100 إلى 125 شخصا والإصابات إلى 3554 حالة.

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