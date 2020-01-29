بعد فشل صفقة مورينيو.. برشلونة يسعى لضم نجم اياكس

2020/01/29 | 04:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي، أن برشلونة استقر على هدفه الجديد لدعم الهجوم، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

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