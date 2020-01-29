اية الله السيستاني یشجب اعلان

2020/01/29 | 04:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني على مايسمى بـ"صفقة القرن" التي اعلنتها الولايات المتحدة الثلاثاء....

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