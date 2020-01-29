فلسطين تدعو الجامعة العربية إلى اجتماع طارئ لمواجهة «صفقة القرن»

2020/01/29 | 05:44 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيدعت فلسطين، أمس الثلاثاء، جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث سبل مواجهة ما يسمى بـ»صفقة القرن»، التي يبتناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين.وأكد سفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، أن فلسطين طلبت رسميا عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.وأوضح اللوح أن الاجتماع المقرر عقده يوم السبت المقبل «يأتي في وقت بالغ الأهمية، ويتطلب موقفا عربيا موحدا، لمواجهة كافة مخططات تغييب القضية الوطنية الفلسطينية، والقضاء على مبدأ حل الدولتين، وفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرض دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، التي أقرتها الاتفاقيات والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية».

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