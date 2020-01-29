محافظ نينوى يعلن تخصيص «109» مليارات دينار لتنفيذ «80» مشروعاً خدمياً

2020/01/29 | 05:44 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / زهراء علياعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الثلاثاء، عن تخصيص مبلغ 109 مليار دينار لتنفيذ 80 مشروعا ضمن خطة صندوق اعمار المناطق المتضررة لمحافظة نينوى.وذكر بيان لمكتب المحافظ ان «محافظ نينوى نجم الجبوري التقى رئيس صندوق اعمار المناطق المتضررة مصطفى الهيتي بحضور عدد من مدراء الدوائر في ديوان المحافظة».وأضاف انه «جرى خلال اللقاء التداول في ملف مشاريع الصندوق للعام 2020 حيث تم تخصيص مبلغ 109 مليار دينار لمحافظة نينوى ضمن خطة الصندوق لتنفيذ 80 مشروعا داخل المحافظة».من جانبه أكد الجبوري بحسب البيان «مساندة الإدارة المحلية في نينوى وعلى راسها المحافظ لجهود الصندوق وتجاوز جميع المعوقات لإنجاز المشاريع بهمة وسرعة وفي كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصحي»، مشيراً الى ان «المرحلة المقبلة ستشهد التعامل مع شركات متخصصة ومهنية لها اعمال جيدة وسمعة حسنة في تنفيذ المشاريع بكل شفافية وإخلاص».

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