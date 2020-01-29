5 تنازلات مطلوبة من الفلسطينيين بصفقة القرن

2020/01/29 | 07:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قالت القناة الثانية العبرية، إن على الشعب الفلسطيني أن يتنازل عن 5 مطالب حتى يتحقق لهم إقامة الدولة الفلسطينية، وفقا لخطة السلام التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأشارت القناة في إطار تغطيتها للموتمر الذي عقده ترامب في واشنطن، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن على الفلسطينين أن يعترفوا بيهودية دولة […]

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