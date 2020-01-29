الإمارات تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

2020/01/29 | 08:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الامارات، اليوم الاربعاء، تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية.

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