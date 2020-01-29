العراق يبحث عن بديل لإيران لتغطية أحتياجاته من الطاقة

2020/01/29 | 08:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء العراقية إن العراق يبحث عن بدائل لتوليد الكهرباء التي يحتاجها، بما في ذلك تطوير إنتاجه من الغاز الطبيعي، لأن إيران لا تصدر الآن سوى جزء بسيط من الغاز الطبيعي المتفق عليه للعام الحالي.

وقال أحمد العبادي في تصريحات صحفية إن إيران تصدر حاليا حوالي ثلاثة ملايين متر مكعب فقط من الغاز الطبيعي إلى العراق من الحصة المتفق عليها البالغة 25 مليون متر مكعب للعام الحالي.

ووفقا لاتفاقية موقعة بين البلدين في عام 2011 ، يتعين على إيران تسليم 50 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى العراق يوميا.



لكن من الواضح أن الإنتاج الإيراني لا يكفي لتلبية الطلب المحلي والتزامات التصدير الكاملة.

ويعتمد العراق اعتمادا كبيرا على واردات الغاز الطبيعي الإيراني لتزويد محطات الطاقة الخاصة به بالوقود، في ظل الشح الكبير الذي يعاني منه جراء عدم تطوير موارده.





وتسبب فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في تلبية احتياجات البلاد من الكهرباء والغاز في احتاجات شعبية واسعة أدت الى تداعيات سياسية خطيرة.

وتأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية قبل أيام من انتهاء مهلة التسعين يوما التي منحتها الولايات المتحدة للعراق (حتى فبراير) لمواصلة شراء الغاز والكهرباء من إيران، وعندها يتعين على بنك التجارة العراقي إيقاف أي معاملات مع إيران.

وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الإيراني في العام 2018، لكنها منحت العراق سلسلة من الإعفاءات الموقتة تسمح لبغداد بشراء الغاز من طهران.

وقال رئيس مجلس المصرف العراقي للتجارة إن مصرفه لن يكون طرفا في آلية دفع مستحقات إيران المالية عن الغاز والكهرباء اللذين يستوردهما العراق، في حال لم تجدد واشنطن الإعفاء من العقوبات الذي ينتهي الشهر المقبل.

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