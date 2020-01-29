تفاصيل المنحة الطارئة الجديدة 2020 من وزارة العمل العراقية

2020/01/29 | 08:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ شهدت محركات البحث في الساعات الماضية تساؤل الكثير من المواطنين بدولة العراق عن طريقة التسجيل في استمارة منحة الطوارئ للعاطلين عن العمل 2020 والتي يقدمها الدكتور باسم عبد الزمان وزير العمل بالعراق لمحدودي الدخل والعاطلين عن العمل رغبة منها في مساعدة الشباب وتشجيعهم على مواجهة الغلاء وإقامة المشاريع الصغيرة التي تؤهلهم لعيش حياة كريمة.[…]

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