البرلمان العراقي يدعو العرب لموقف “حازم” تجاه “صفقة القرن”

2020/01/29 | 08:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / دعا حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، الثلاثاء الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف “حازم” تجاه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي سماها بـ”صفقة القرن”.وقال الكعبي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن إعلان ترامب عن صفقته في هذا التوقيت “المشبوه” سيؤدي الى اندلاع تصعيد جديد وانهيار كل مؤشرات السلام والامن […]

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