كارل ماركس - رأس المال: الفصل الثامن/ يوم العمل

2020/01/29 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كارل_ماركس أولا – حدود يوم العمللقد انطلقنا من الافتراض بان قوة العمل تباع وتشترى بقيمتها.وتتحدد قيمتها، شأن قيمة جميع السلع الأخرى، بوقت العمل الضروري لإنتاجها.وإذا كان إنتاج وسائل العيش الوسطية اليومية للعامل يستغرق 6 ساعات، فينبغي عليه أن يعمل، بالمتوسط، 6 ساعات كل يوم لإنتاج قوة عمله اليومية أو لإعادة إنتاج القيمة التي تقاضاها لقاء بيع قوة العمل هذه.وعلى هذا فا......

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