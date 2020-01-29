2020/01/29 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #كارل_ماركس أولا – حدود يوم العمللقد انطلقنا من الافتراض بان قوة العمل تباع وتشترى بقيمتها.
وتتحدد قيمتها، شأن قيمة جميع السلع الأخرى، بوقت العمل الضروري لإنتاجها.
وإذا كان إنتاج وسائل العيش الوسطية اليومية للعامل يستغرق 6 ساعات، فينبغي عليه أن يعمل، بالمتوسط، 6 ساعات كل يوم لإنتاج قوة عمله اليومية أو لإعادة إنتاج القيمة التي تقاضاها لقاء بيع قوة العمل هذه.
وعلى هذا فا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كارل ماركس - رأس المال: الفصل الثامن/ يوم العمل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتتحدد قيمتها، شأن قيمة جميع السلع الأخرى، بوقت العمل الضروري لإنتاجها.
وإذا كان إنتاج وسائل العيش الوسطية اليومية للعامل يستغرق 6 ساعات، فينبغي عليه أن يعمل، بالمتوسط، 6 ساعات كل يوم لإنتاج قوة عمله اليومية أو لإعادة إنتاج القيمة التي تقاضاها لقاء بيع قوة العمل هذه.
وعلى هذا فا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كارل ماركس - رأس المال: الفصل الثامن/ يوم العمل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#كارل ماركس - رأس المال: الفصل الثامن/ يوم العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).