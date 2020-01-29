آلان وودز - البلشفية طريق الثورة: الفصل السادس: سنة الثورة – أيام يوليوز

2020/01/29 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آلان_وودز استقبل القادة الإصلاحيون للسوفييتات تلك النداءات بآذان صماء.وكان جبن المناشفة والاشتراكيين الثوريين ورفضهم تولي السلطة، يعني أن المبادرة ستنتقل حتما إلى معسكر الردة الرجعية.النظام القيصري لم يكن قد هزم بشكل حاسم، على الرغم من التغيير الذي كان قد حدث في شهر فبراير.وخلف ستار الجبهة الشعبية الروسية (الحكومة المؤقتة)، كانت الطبقة الحاكمة تعيد تجميع صفوفها وتستعد للانتقام.وكانت النتيجة هي ر......

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