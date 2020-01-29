هجار شيزاف - نتنياهو وغانتس يتحدثان عن ضم الغور، ولكن ما هي المضاعفات

2020/01/29 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هجار_شيزاف في الوقت الذي ترى فيه محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بأن لها صلاحية في مناقشة النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين على اعتبار أن هذه ارض محتلة، فإن اسرائيل من خلال ممثليها يرون أن القانون الدولي غير حاسم بالنسبة لمسألة ضم أجزاء من الضفة باعتبارها ليست مناطق محتلةرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس ازرق ابيض بني غانتس اعلنا في الاسبوع الماضي عن نيتهما ضم غور الأردن، وهو الجزء من الضفة الغربية ال......

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