لقطات من اليوم الـ 120 لثورة اكتوبر المستمرة …

2020/01/29 | 08:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإصلاحات الشاملة التي يُطالب بها المحتجون ستعود بالفائدة لكل أطياف الشعب العراقي وستَخلق مستقبلاً أفضل للعراق.فلنتحد من أجل مستقبل أفضل لبلدنا وشعبنا.وليجمعنا حُب العراق فنُغيظ به كلُ من […]

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