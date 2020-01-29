2020/01/29 | 08:57 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صواريخ إيران على "عين الأسد" خلفت 50 إصابة دماغية لدى جنود أمريكيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/29 | 08:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صواريخ إيران على "عين الأسد" خلفت 50 إصابة دماغية لدى جنود أمريكيين) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صواريخ إيران على "عين الأسد" خلفت 50 إصابة دماغية لدى جنود أمريكيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).