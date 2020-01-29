زلزال قوي يضرب كامتشاتكا الروسية

2020/01/29 | 09:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت خدمة المسح الجيوفيزيائي التابعة لأكاديمية العلوم الروسية فرع كامتشاتكا، اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب منطقة كامتشاتكا.

وذكرت خدمة المسح الجيوفيزيائي أن الزلزال كان على عمق 160 كيلومترا وعلى بعد 67 كيلومترا جنوب شرق قرية ميلكوفو، بمقاطعة ميلكوفسكي في إقليم كامتشاتكا.

وفقا لمديرية حالة الطوارئ في منطقة كامتشاتكا، لم يشعر سكان المنطقة في الهزات.

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