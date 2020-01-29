الميناء يضم مهاجما غانيا

2020/01/29 | 09:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن نادي الميناء، اليوم الاربعاء، تعاقده مع المهاجم الغاني ستيفن سارفو قادما من نادي البرج اللبناني.

الغاني صاحب الـ28 عاما مثل اندية بريكوم تشيلسي الغاني، وسموحة المصري، والتضامن صور اللبناني، واخيرا نادي البرج.

ومثل سافو منتخب غانا للمحليين في بطولة غرب افريقيا التي احرز لقبها المنتخب الغاني وسافو هدافا لها.

ويرغب الميناء في المنافسة على لقب دوري الكرة لهذا الموسم من خلال هذه الاستقطابات.

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