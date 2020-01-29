نتائج Apple للربع الأول 2020 تفوق التوقعات وربحية السهم عند 4.99 دولار

2020/01/29 | 09:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت الإيرادات الفصلية لشركة Apple الأميركية في الربع الأول 2020 بـ 9% إلى 91.8 مليار دولار، متخطية توقعات المحللين.

كما جاءت إيرادات الـ iPhone مرتفعة بنسبة 8% عند 56 مليار دولار في الربع الأول، وهو ما يشير إلى بداية قوتها لهاتفها الجديد iPhone 11.

هذا وسجلت ربحية السهم 4.99 دولار مقابل توقعات بـ 4.55 دولار

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