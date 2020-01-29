البنتاغون: إصابة 50 جنديا أمريكيا في قاعدة عين الأسد

2020/01/29 | 09:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاغون” عن تقريرها خول عدد الإصابات بين صفوف القوات الامريكية في العراق، حيث كشف التقرير عن اصابة 50 جندي في قاعدة عين الاسد بإصابات دماغية جراء القصف الإيراني على القاعدة.في حين خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصرح بأنه لا يوجد أية إصابات في صفوف الجيش الأمريكي بعد الهجوم عليها، […]

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