من 0 إلى 50، ارتفاع عدد الجنود المصابين في عين الاسد!

2020/01/29 | 09:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية باصابة 50 جنديا أميركيا في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الاسد غربي العراق ....

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