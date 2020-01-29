2020/01/29 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توفيق_أبو_شومر تسريبات مخترعي صفقة القرن! توفيق أبو شومرإنَّ ما رشحَ من ردَّ فعل زعماء إسرائيل إزاء صفقة القرن، يُثبت أنَّ صفقة القرن ليست مبادرة أمريكية، كما يُشاع، بل هي مُختَرَع جديد في معامل الدبلوماسية الإسرائيلية، ولكن، عبر وسطاء من اللوبيات الموالية لها، أما الأمريكيون عليهم أن يتبنوها، وأن يُروجوا لها، وأن يُثيروا الاهتمام العالمي بها كمفاجأة صادرة من أقوى دولة في العالم!أول ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#توفيق أبو شومر - صفقة القرن!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#توفيق أبو شومر - صفقة القرن!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).