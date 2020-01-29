سمير نوري - الحزب، التحزب، الشيوعية العمالية، وثورة اكتوبر

2020/01/29 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_نوري مقابلة نحو الاشتراكية مع سمير نوري نحو الاشتراكيةالثورة في العراق اندلعت منذ قرابة 4 اشهر.وفي صلب هذه الثورة مناضلين وثوريين لا يبدو انهم مهتمين بالانتماء الى احزاب سياسية بل وحتى يستنكرون تدخل الاحزاب السياسية في الثورة.هل ترى هذا كواقع ملموس ام انه اسقاط من بعض اقطاب البرجوازية الصغيرة التي تطل برأسها في العراق تحت ضغط الثورة؟ سمير نوري: الهدف الواقعي و السياسي للمتظاهر......

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