حاتم الجوهرى - ترامب وسياق صفقة القرن

2020/01/29 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهرى وصل ترامب إلى سدة الحكم في أمريكا في يناير 2017 في ظرف تاريخي حرج للغاية، حيث الدول العربية تمر بمرحلة تحول وشد وجذب بين مرحلة دولة ما بعد الاستقلال التي تشكلت في خضم التخلص من الاستعمار الأجنبي في العالم العربي، وبين إرهاصات دولة التحرر الذاتي من أثر تراكمات القهر والاستبداد وغياب المؤسساتية المهنية مع حركة ثورات الربيع العربي.وكان الموقف من الصهيونية وإسرائيل في العقد الثاني من القرن الجديد شدي......

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