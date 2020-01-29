باستثناء ديوانها.. استئناف الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية بالديوانية

2020/01/29 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مراسل (بغداد اليوم) في محاظة الديوانية، الأربعاء (29 كانون الثاني 2020)، باستئناف الدوام ...





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