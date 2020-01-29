مسرحية سقوط الطائرة الأمريكية في أفغانستان.

2020/01/29 | 09:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المعلوم أن هناك قتلى كثيرون في ضربة ايران لعين الأسد ، كما ذكرت بعض الصحف الأمريكية في حينها ، ولكن ترام أنكر ذلك لكي يخفف من أثر الضربة النفسيه […]

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