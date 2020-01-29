قطر تدعو لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية على أساس الشرعية الدولية

2020/01/29 | 09:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت دولة قطر، اليوم الأربعاء، ترحيبها بجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، “طالما كانت في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة“.وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اطلعت عليه المستقلة ، إنه من الضرورة بمكان “التأكيد على أن نجاح أية مبادرة قائمة أو مستقبلية لحل هذا الصراع الذي […]

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