السورجي: حكومة المركز تتحمل مسؤولية عدم تسليح الإقليم بما يحتاجه لحماية ارضه

2020/01/29 | 09:33 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد: سومر نيوز

حمل القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الأربعاء، حكومة المركز مسؤولية عدم تسليح الإقلي...

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