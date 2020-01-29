باحث عراقي يحلل خطوات مقتدى الأخيرة: هل ساسة العراق متقلبون؟!

2020/01/29 | 09:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد اليوم الباحث في المركز الوطني الفرنسي هشام داوود، الثلاثاء، أن زعيم التيار الصدري، لم يخسر الشارع العراقي ولن يخسره، لافتاً إلى أهمية أن يفهم الصدر ويتقببل نمط التحرر الجديد […]

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