“إسرائيل” تبدأ الأحد تنفيذ أولى خطوات “صفقة القرن”.. تعرف عليها

2020/01/29 | 09:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال حزب الليكود الإسرائيلي الذي يقوده رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، إن حكومة الأخير ستجتمع الأحد المقبل، لحسم مسألة ضم كل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بعد وقت قصير من انتهاء مؤتمر صحفي لنتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرضاً خلاله الخطوط العريضة لـ”صفقة القرن” […]

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