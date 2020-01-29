فودافون توقع مذكرة مع الاتصالات السعودية لبيع حصتها بعمليات مصر

2020/01/29 | 09:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نقل بيان للحكومة المصرية عن الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون البريطانية للاتصالات أن الشركة ستوقع مذكرة تفاهم مع الاتصالات السعودية قد تفضي إلى بيع حصتها في أنشطتها بمصر.

ونسب البيان إلى الرئيس التنفيذي نيكولاس ريد قوله "قرار فودافون العالمية يرتبط بالأساس باستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها."

تملك فودافون 55 بالمئة في فودافون مصر، بينما تحوز المصرية للاتصالات النسبة الباقية.

أغلق سهم المصرية للاتصالات مرتفعا نحو عشرة بالمئة أمس الثلاثاء بفضل أنباء الصفقة المحتملة وكان من بين الأنشط تداولا في البورصة.

وكانت المصرية للاتصالات أعلنت يوم الأحد أنه لا نية لديها للتصرف في حصتها في الوقت الحالي.

تعمل في سوق الاتصالات المصرية أيضا شركة أورنج الفرنسية ومجموعة اتصالات الإماراتية.

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