الفتح يتهم اربيل بتجنيد جيوش الكترونية لمهاجمة الحشد وضرب استقرار العراق

2020/01/29 | 09:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، اليوم الثلاثاء، حكومة اقليم كردستان بإيواء وتجنيد جيوش الكترونية، تسيء للحشد الشعبي والأجهزة الأمنية، وتعمل على اسقاط العملية السياسية.وقال حنين قدو، إن […]

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