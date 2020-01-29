انطلاق الزيارة الفاطمية في مدينة النجف الأشرف

2020/01/29 | 09:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في مدينة النجف الاشرف صباح اليوم الأربعاء، مراسيم أداء الزيارة الفاطمية بحضور جموع غفيرة من المواطنين....

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