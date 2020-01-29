فودافون مصر تقترب من بيع حصتها للسعودية

2020/01/29 | 09:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نقل بيان للحكومة المصرية، عن الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون البريطانية للاتصالات أن الشركة ستوقع مذكرة تفاهم مع الاتصالات السعودية قد تفضي إلى بيع حصتها في أنشطتها بمصر.ونسب البيان إلى الرئيس التنفيذي نيكولاس ريد قوله: “قرار فودافون العالمية يرتبط بالأساس باستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها.” وتملك فودافون 55 بالمئة في فودافون مصر، بينما تحوز […]

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