أول دولة عربية تعلن تسجيل حالة إصابة بـ ’’فيروس كورونا’’

2020/01/29 | 10:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأربعاء، تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية.وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أن “الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية”.وأكدت الوزارة في بيانها أنها “بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في […]

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