الجبوري يكشف عن مخطط لتشكيل ميليشيات سنية لاستهداف الحشد تمهيدا لاعلان الإقليم

2020/01/29 | 10:04 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية مشعان الجبوري، عن مخطط لتشكيل ميلشيات سنية لاستهداف الحشد الشعبي ...

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