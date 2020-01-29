تفاصيل الجزء الاقتصادي من ” صفقة القرن “

2020/01/29 | 10:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تركز خطة السلام الأميركية التي كشف عنها الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء، على الجانب الاقتصادي من أجل نقلة نوعية لحياة الفلسطينيين مقابل السلام والأمن لإسرائيل.ويركز الشق الاقتصادي من الخطة التي تتألف من 80 صفحة، على استثمار 50 مليون دولار في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة على مدار 10 سنوات.وبدعوة من مملكة البحرين، كانت […]

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