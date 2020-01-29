نور صبري يشكو النجف ويقترب من هذا النادي

2020/01/29 | 10:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قدم حارس المنتخب الوطني السابق نور صبري شكوى ضد ادارة نادي النجف.

وكتب صبري في رسالته انه ابلغ ادارة نادي النجف بفسخ عقده مع الفريق من طرف واحد لعدم استلام المستحقات المالية منذ بداية الموسم.

من جهته اكد مصدر لـ"الغد برس"، ان "نور صبري كان قد اعطى ادارة النجف مهلة لنهاية مساء امس لكنه لم يحصل على اي جواب".

وبين ان "الحارس الحاصل على كأس اسيا قرر رفع دعوى على ادارة النجف لدى الاتحاد الاسيوي".

واشار الى ان "نور صبري اقترب من تمثيل نادي نفط ميسان خلال الدوري".

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