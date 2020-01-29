2020/01/29 | 10:06 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقف طائرات إف 16 العراقية عن طلعاتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/29 | 10:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقف طائرات إف 16 العراقية عن طلعاتها) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقف طائرات إف 16 العراقية عن طلعاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).