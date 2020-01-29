تركيا تمنح الجنسية للاجئ سوري أنقذ عائلة من زلزال ألازيغ

2020/01/29 | 10:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس

أفادت وكالة "الأناضول" للانباء، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة التركية منحت الجنسية للاجئ سوري، بعد إنقاذه امرأة وزوجها من تحت الأنقاض التي خلفها زلزال ألازيغ الذي ضرب البلاد، يوم الجمعة الماضي.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو للوكالة إن "مديرية النفوس والمواطنة بدأت إجراءات منح الجنسية التركية للشاب السوري، محمود العثمان، مع أسرته".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أنه سيتم منح الجنسية التركية للشاب السوري وأسرته، مشيراً إلى أن العثمان يدرس في تركيا ويتقن لغتها.

​وكان قد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للسيدة التركية التي تدعى دوردانه أيدن تشكر شابا سوريا لاجئا بعد إنقاذه حياتها هي وزوجها، وانتشالها من تحت الأنقاض، وقالت فيه "لن أنساه ما دمت على قيد الحياة، في حين سقط على قدم زوجي باب خشبي، بقيت أنا محاصرة بين جدران المنزل المهدم جراء الزلزال".

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