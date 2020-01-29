صورة .. اربيل تضبط 22 جوازا وتعتقل شخصا في مطارها الدولي

2020/01/29 | 10:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل ، عن القبض على متهمين بحوزتهما 22 جوازا سفر في المطار الدولي للمحافظة.

وقال مدير الشرطة العميد دلير النجار في تصريح نشرته المديرية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، انه "بعد تلقينا معلومات عن وجود 22 جوازا مشكوكا فيها سارعت فرقنا بالتحقيق، والمتابعة الدقيقة، وتم التمكن من ضبط تلك الجوازات".

واشار الى ضبط الجوازات في مطار اربيل الدولي واعتقال متهم يدعى (ر، ر، ك) بقرار قضائي وفق المادة (299) من قانون العقوبات، وكذلك صدور مذكرة قبض وفق المادة (289) و (298) بحق المدعو (ب، ر، ك) المتواجد خارج البلاد، مبينا ان المتهمين كانا يعتزمان التعامل بالجوازات بشكل غير قانوني.

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