سوري يحصل على الجنسية التركية لانقاذه عائلة من زلزال انقرة

2020/01/29 | 10:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة “الأناضول” للانباء، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة التركية منحت الجنسية للاجئ سوري، بعد إنقاذه امرأة وزوجها من تحت الأنقاض التي خلفها زلزال ألازيغ الذي ضرب البلاد، يوم الجمعة الماضي.وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو للوكالة إن “مديرية النفوس والمواطنة بدأت إجراءات منح الجنسية التركية للشاب السوري، محمود العثمان، مع أسرته”.وكان الرئيس التركي […]

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