العبادي لـ”العهد نيوز”: المخلفات الحربية بالبصرة تهدد حياة الاف المواطنين

2020/01/29 | 10:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن محافظة البصرة عبد عون العبادي، أن المخلفات الحربية تهدد صحة الاف المواطنين شمال المحافظة، داعيا حكومتي بغداد والبصرة التحرك الفوري لازالة هذه المخلفات.وقال العبادي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الأربعاء، ان “المخلفات الحربية تسببت بانتشار أمراض سرطانية داخل المحافظة” مشيرا إلى أن “بقاء تلك المخلفات فترة أطول تهدد حياة المواطنين”.وأضاف […]

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