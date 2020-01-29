نصري الصايغ - يا فقراء لبنان والعالم موتوا (1 من 2)

2020/01/29 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نصري_الصايغ تطوي الإنتفاضة اليوم الأحد 25 كانون الثاني/ يناير مئويتها الأولى.الساحات والإرادات والحناجر والشعارات تشي كأن الإنتفاضة في يومها الأول.ـ الخطيئة الاولىمنذ مئة عام، كان الناس يموتون جوعا في لبنان.الحق على الحرب الكونية.العالم لم ينج من مجاعات متنقلة.الجوع منتشر في بلاد منكوبة.كل سبع ثوان، يموت طفل جوعا.الخوف راهنا على لبنان.إنه يحارب الجوع بالإنتحار، أو بالتهديد به… من كان يتصور، من......

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