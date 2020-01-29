حسين علوان حسين - التلفيق ضد ماركس : بكّير نموذجاً / 2

2020/01/29 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_علوان_حسين مفهوم "المساواة" بين ماركس و بكّير في حواره مع القراء ، ينعى السيد محمود يوسف بكير المحترم نقطتين على ماركس : "احتساب فائض القيمة" و ما يسميه بـ "المساواة" ، و سأبدأ من النقطة الأخيرة التي يقول فيها :نص الأستاذ محمود يوسف بكير :"في مسألة المساواة في الشيوعيةالمساواة بين الناس شيء جيد بشكل عام ولكن عندما ندخل في التفاصيل نجد أن تحقيق المساواة الكاملة أمر صعب المنال.ومبدأ المساواة ......

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