2020/01/29 | 10:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اوضحت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الاربعاء، في بيان لها الاحداث التي يمر بها العراق، فيما وجهت رسالة الى المتظاهرين.وقالت النقابة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه “في حين يصل التوتر الأمني والسياسي إلى أشدّه، في طريقةٍ تشير إلى اعتباطية الكتل السياسية في تعاملها مع الاحتجاجات السلمية منذ الأول من تشرين وحتى اللحظة، في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنانين العراقيين توضح في بيان الاحداث التي يمر بيها العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنانين العراقيين توضح في بيان الاحداث التي يمر بيها العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).