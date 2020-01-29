حركة التوحيد المغربي تدعو أحرار العالم إلى التكتل لمقاومة صفقة ترامب

2020/01/29 | 10:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت قيادة حركة التوحيد والإصلاح المغربي عن رفضها لما جاءت به خطة التسوية في الشرق الأوسط التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، تحت عوان “صفقة ترامب”.وقال عبد الرحيم شيخي رئيس الحركة في تصريح لـموقع ”اليوم 24″، إن “مواقف حركته ثابتة من هذه المسألة والخطة تشكل تصفية للقضية الفلسطينية من جديد لأنها تجهض حق الفلسطينيين في […]

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