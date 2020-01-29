2020/01/29 | 10:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار عبدالمهدي يوضح بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/29 | 10:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار عبدالمهدي يوضح بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار عبدالمهدي يوضح بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).