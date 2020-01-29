الحشد الشعبي يطلق عملية لتأمين محيط تلعفر

2020/01/29 | 10:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من اللواء 53 بالحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عملية امنية لتأمين محيط تلعفر في محافظة نينوى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 53 بالحشد الشعبي نفذت عملية دهم وتفتيش في قرية البخور وسلاسل جبال شيخ ابراهيم لتأمين محيط تلعفر”.يشار إلى أن قوات الحشد الشعبي والقوات […]

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